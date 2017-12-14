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На храм в Лунинском районе установили крест

10:17 | 14.12.2017 | Религия

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Пенза, 14 декабря 2017. PenzaNews. Крест водружен на Никольскую церковь в селе Новая Кутля Лунинского района Пензенской области в минувшую среду, 13 декабря.

На храм в Лунинском районе установили крест

Фото: Kuzneparhia.ru

В день памяти апостола Андрея Первозванного епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершил молебное пение и освятил крест. Ему сослужили благочинный Лунинского округа священник Павел (Курганов), благочинный Иссинского округа иеромонах Иоанн (Костин) и местные представители духовенства.

На богослужение собрались прихожане из поселка Лунино и соседних сел. После чина освящения крест был поднят на верх Никольской церкви.

Для восстановления храма предстоит завершить кровельные работы на центральном куполе, вставить недостающие окна и выполнить оставшуюся часть отделки, сообщает пресс-служба Кузнецкой епархии.
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