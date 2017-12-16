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При Успенском соборе Пензы откроется центр «Православная семья»

09:07 | 16.12.2017 | Религия

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Пенза, 16 декабря 2017. PenzaNews. Открытие центра социально-психологической и духовно-просветительской поддержки «Православная семья» состоится при Успенском кафедральном соборе в Пензе в воскресенье, 17 декабря.

При Успенском соборе Пензы откроется центр «Православная семья»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Основными задачами работы названы оказание квалифицированной психологической помощи, популяризация и поддержка традиционных семейных ценностей, профилактика разводов и просветительская деятельность.

В рамках центра будет действовать несколько направлений, в частности, группа общения «Как найти свою половинку», «Православный приют для детей во имя преподобного Серафима Саровского», курсы подготовки к родительству и родам «Мамина школа», женская группа психологического общения «Счастливый возраст».

Также будут функционировать воскресная школа для детей от 7 до 15 лет и для взрослых без ограничения по возрасту, группа общения «Православная молодежь». В рамках центра будут проводиться семейные молебны и огласительные беседы перед таинствами крещения и венчания.

Открытие центра начнется в 11.30 с семейного молебна и продолжится праздничным концертом в 12.00.

В 12.30 состоятся ознакомительные беседы по группам, сообщается на сайте Пензенской епархии.
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