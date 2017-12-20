Ислям Дашкин избран в президиум Совета муфтиев России
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Пенза, 20 декабря 2017. PenzaNews. Председатель духовного управления мусульман Пензенской области Ислям Дашкин избран в президиум Совета муфтиев России.
Фото: Muslim.ru
Как сообщает пресс-служба СМР, соответствующее решение принято в рамках V съезда организации, состоявшегося накануне в московской соборной мечети.
В состав президиума вошли также председатель духовного управления мусульман азиатской части России Нафигулла Аширов, глава ДУМ Башкортостана Нурмухамет Нигматуллин и руководитель мусульманского управления Северной Осетии – Алании Хаджимурат Гацалов.
Кроме того, в его состав избраны председатель ДУМ Поволжья Мукаддас Бибарсов, главы духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов и Москвы Ильдар Аляутдинов.
Также в президиуме будут работать руководитель ДУМ Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дамир Мухетдинов и руководитель духовного управления мусульман Тюменской области Зиннат Садыков.
Возглавил президиум председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.