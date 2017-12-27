В отношениях церкви и власти наблюдается положительная динамика — митрополит Серафим Религия

Пенза, 27 декабря 2017. PenzaNews. Стабильная положительная динамика наблюдается в развитии отношений церкви со светской властью. Такое мнение выразил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим в ходе епархиального заседания духовенства.

Фото: Seminariapenza.ru

Взаимодействие с властью владыка назвал «соработничеством» и выразил надежду на дальнейшее благотворное сотрудничество.

Митрополит Серафим отметил, что после долгих лет антицерковной политики государства за последние годы многое сделано для прославления христианства, в том числе мирянами.

Наиболее ярким событием 2017 года владыка назвал празднование 300-летия прославления Пензенской-Казанской иконы Божией Матери. По его словам, положительный эффект масштабных мероприятий до сих пор находит живой отклик в сердцах участников, что располагает применять опыт организации в будущем.

Он отметил, что на конец года в Пензенской епархии действует 150 приходов, штат священнослужителей составляет 165 человек.

Обозначая планы на 2018 год, митрополит Серафим отметил мероприятия по увековечиванию памяти новомучеников, 100-летие со дня кончины царственных страстотерпцев и торжества, посвященные 350-летию явления Ломовской иконы Божией Матери.

В конце заседания он наградил священнослужителей грамотами и медалями по случаю 300-летия празднования освобождения Пензы от кочевников по молитвам перед Казанской иконой Божией Матери, сообщает пресс-служба пензенской духовной семинарии.