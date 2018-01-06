Митрополит Серафим наградил пензенских сотрудников Росгвардии Религия

Пенза, 6 января 2018. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим вручил епархиальные награды сотрудникам регионального управления Росгвардии за многолетнее активное сотрудничество.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Обращаясь к сотрудникам ОМОНа и СОБРа, владыка поблагодарил их за многолетнее служение на благо Отечества.

«Защитники Родины и служители церкви на протяжении всей истории России шли рука об руку. Священнослужители знакомят стражей порядка с историей нашей страны, которая очень тесно переплетена с историей церкви», — отметил владыка Серафим.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области, сотрудники ведомства приглашают представителей Русской православной церкви на все значимые мероприятия.

Священнослужители регулярно проводят работу по духовному воспитанию личного состава подразделений.