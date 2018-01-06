EN
10:39:36 Суббота, 6 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Митрополит Серафим наградил пензенских сотрудников Росгвардии

09:31 | 06.01.2018 | Религия

Печать

Пенза, 6 января 2018. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим вручил епархиальные награды сотрудникам регионального управления Росгвардии за многолетнее активное сотрудничество.

Митрополит Серафим наградил пензенских сотрудников Росгвардии

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Обращаясь к сотрудникам ОМОНа и СОБРа, владыка поблагодарил их за многолетнее служение на благо Отечества.

«Защитники Родины и служители церкви на протяжении всей истории России шли рука об руку. Священнослужители знакомят стражей порядка с историей нашей страны, которая очень тесно переплетена с историей церкви», — отметил владыка Серафим.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области, сотрудники ведомства приглашают представителей Русской православной церкви на все значимые мероприятия.

Священнослужители регулярно проводят работу по духовному воспитанию личного состава подразделений.
Актуальное
Читайте также
В Пензе в кафе и баре выявлены факты продажи нелегального алкоголя В Пензе проверили работу котельных
В Октябрьском районе Пензы ликвидированы четыре стихийные свалки В торговом зале магазина в центре Пензы произошел пожар
В Пензе задержан подозреваемый в грабеже, совершенном ради подарка другу В Пензе стартовал прием нормативов ГТО
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver