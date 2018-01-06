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Пензенские храмы проверили на безопасность в преддверии Рождества

14:33 | 06.01.2018 | Религия

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Пенза, 6 января 2018. PenzaNews. Сотрудники МЧС России по Пензенской области проверили пожарную безопасность в храмах, задействованных в праздновании Рождества Христова.

Пензенские храмы проверили на безопасность в преддверии Рождества

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе профилактических рейдов инспекторы убедились в наличии огнетушителей и осмотрели состояние путей эвакуации. Они напомнили священнослужителям меры пожарной безопасности.

Дополнительный инструктаж по использованию первичных средств тушения проведен в Покровском архиерейском соборе Пензы.

В ночь с 6 на 7 января в храмах будет организовано дежурство личного состава подразделений госпожнадзора, пожарной охраны и добровольцев.

Всего на территории Пензенской области находится 245 культовых учреждений, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
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