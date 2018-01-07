Фестиваль «Спасские вечера. Рождественские встречи» состоится в Пензе 14 января Религия Пенза, 7 января 2018. PenzaNews. Пятый фестиваль православной культуры «Спасские вечера. Рождественские встречи» состоится в Пензе в воскресенье, 14 января. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию Праздник начнется в 11.00 в возрождаемом Спасском кафедральном соборе. На торжественном открытии наградят меценатов, внесших свой вклад в воссоздание храма, выступит камерный хор Пензенской епархии «Спас». Под сводами собора будет развернута выставка работ учеников воскресных школ, пройдет презентация общества сестер милосердия и миссионерской акции «Евангелие в каждый дом». На территории Соборной площади запланирована культурно-историческая реконструкция рождественских гуляний XIX века, традиционной ярмарки с монастырской выпечкой, горячими напитками и изделиями народных умельцев. Будут организованы традиционные зимние игры. Фоторепортаж

IV фестиваль «Спасские вечера» Любой желающий сможет своими руками расписать имбирные пряники и попробовать сбитень, сваренный по старинным монастырским рецептам в стенах пензенской духовной семинарии, а также приобрести празднично украшенные торты. Со сцены фестиваля прозвучат колядки в исполнении коллективов православных приходов, воскресных школ и творческих объединений города. На всей территории «Спасских вечеров» будут установлены ящики для сбора пожертвований, сообщает пресс-служба Пензенской епархии. Нашли ошибку в тексте?

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