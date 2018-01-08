Владыка Серафим провел праздничную службу в нижнеломовском женском монастыре
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Нижний Ломов, 8 января 2018. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил литургию в нижнеломовском Успенском женском монастыре в день празднования Собора Пресвятой Богородицы, 8 января.
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Ему сослужили и. о. наместника Казанского-Богородицкого мужского монастыря, благочинный Нижнеломовского районного округа иеромонах Антоний Умнов и настоятель Никольской церкви протоиерей Алексий Авдонин. Песнопения исполнил хор Петропавловского храма Пензы под управлением регента Дарьи Фадеевой.
За богослужением молились настоятельница женского монастыря Варвара Трофимова и сестры обители. Игумения поздравила с праздником владыку Серафима.
Митрополит обратился к собравшимся с проповедью, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.