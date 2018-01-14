На фестивале «Спасские вечера» в Пензе наградили меценатов Религия Пенза, 14 января 2018. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим наградил людей, внесших вклад в восстановление Спасского кафедрального собора, в ходе V фестиваля православной культуры «Спасские вечера» в воскресенье, 14 января. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, медалью «За благие дела» II степени отмечена генеральный директор ООО «Азия Цемент» Айнура Кыпчакбаева. Сертификатами мецената награждены депутат Госдумы России Сергей Есяков, глава ТНВ «Пугачевское» Анатолий Шугуров, председатель крестьянского хозяйства «Родник» Михаил Свищев, руководитель ООО «Труженик» Александр Бердников, гендиректор компании «Метан», депутат Законодательного собрания региона Игорь Борисов, глава строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол и Юлия Лисовол, директор по производству предприятия «Маяк» Владимир Вдонин, а также Сергей Маслов. Кроме того, были вручены архиерейские грамоты. Их получили руководители ряда учреждений культуры и образования. Нашли ошибку в тексте?

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