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В Пензе представлены варианты внутреннего убранства Спасского собора

17:48 | 14.01.2018 | Религия

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Пенза, 14 января 2018. PenzaNews. Варианты внутреннего убранства Спасского кафедрального собора, а также декорирования алтаря представлены губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву в ходе рабочего совещания, состоявшегося в воскресенье, 14 января.

В Пензе представлены варианты внутреннего убранства Спасского собора

Фото: Pnzreg.ru

Так, при оформлении храма предлагается использовать преимущественно светло-золотистые оттенки.

Также глава региона оценил эскизы оформления полов.

«На сегодняшний день по строительной части сделано немало, но работа еще предстоит большая», — отметил Иван Белозерцев.

Он поставил задачу решить до 1 апреля все оргвопросы по благоустройству территории, обратив внимание на то, что проектно-сметная документация подготовлена, а материалы закуплены.

Также в ходе совещания обсуждалась облицовка цокольного этажа фасадов, были рассмотрены варианты использования разных видов камня.

Губернатор предложил привлечь к восстановлению храма представителей мебельного кластера и установить ящики для сбора пожертвований — на территории торговых сетей и в местах проведения массовых мероприятий.

«Надо давать больше информации о ходе строительства Спасского кафедрального собора. Люди, которые внесли свой вклад на его возведение, имеют право знать, на что расходуются их деньги», — сказал Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, губернатор также распорядился включить строящийся Спасский кафедральный собор в туристические маршруты, в том числе для людей, отдыхающих в пензенских здравницах.
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