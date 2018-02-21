На строительство соборной мечети в Пензе из бюджета региона выделят 10 млн. рублей Религия

Пенза, 21 февраля 2018. PenzaNews. 10 млн. рублей будет выделено на строительство соборной мечети на проспекте Победы в Пензе из регионального бюджета. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы с Валерием Кузьмичом [Лидиным, председателем Законодательного собрания Пензенской области] изыщем возможность и 10 млн. рублей выделим на достройку мечети, но нужно нам с вами активизировать работу по сбору средств», — сказал он, обращаясь к председателю правления благотворительного фонда развития татарского духовного наследия «Сияние», депутату гордумы Жиганше Туктарову во время посещения строящейся мечети в среду, 21 февраля.

Глава региона обратил внимание на необходимость обустройства удобного подъездного пути к зданию, которое, по его словам, можно осуществить в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году.

По мнению Ивана Белозерцева, поскольку основные строительные работы завершены, надо сконцентрироваться на отделке помещений.

Губернатор поручил начальнику департамента градостроительства и архитектуры – главному архитектору региона Леониду Иоффе проводить еженедельные совещания по вопросам возведения мечети.