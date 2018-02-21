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Белозерцев предложил увековечить имена меценатов, внесших вклад в строительство мечети

17:52 | 21.02.2018 | Религия

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Пенза, 21 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил увековечить на мемориальной плите имена меценатов, пожертвовавших деньги на строительство новой соборной мечети на проспекте Победы в Пензе.

Белозерцев предложил увековечить имена меценатов, внесших вклад в строительство мечети

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В свою очередь председатель правления благотворительного фонда развития татарского духовного наследия «Сияние», депутат пензенской гордумы Жиганша Туктаров отметил, что это вряд ли возможно, потому что за 7 лет строительства более 2 тыс. человек пожертвовали свыше 55 млн. рублей.

Он напомнил, что имена всех меценатов размещены на сайте фонда.

«Обязательно издадим книгу об истории строительства мечети», — пообещал Жиганша Туктаров.

На это Иван Белозерцев заметил, что тогда можно увековечить на мемориальной доске хотя бы имена самых крупных благотворителей.

«Когда люди будут об этом знать, они будут еще активнее участвовать, потому что они будут понимать, что их фамилия не будет забыта», — сказал губернатор.
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