В Городище начала работу воскресная школа для взрослых Религия

Пенза, 13 марта 2018. PenzaNews. Воскресная школа для взрослых прихожан открыта при храме Покрова Пресвятой Богородицы в Городище Пензенской области.

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Духовно-просветительские беседы будет проводить иерей Алексий Рой.

Во время первого занятия он предложил слушателям освоить литургику — богословскую дисциплину, которая изучает христианское церковное богослужение.

Для начала было решено разобрать наиболее повторяемую после литургии службу — всенощное бдение.

Священнослужитель пояснил, почему оно так называется. Кроме того, был рассмотрен богослужебный суточный круг.

Как сообщается на сайте миссионерского отдела Пензенской епархии, посещать воскресную школу могут все желающие. Слушатели получат возможность задать настоятелю любые волнующие вопросы — как на житейские, так и на богословские темы.