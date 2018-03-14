Пензенская епархия объявила фотоконкурс «Я выбираю жизнь» Религия

Пенза, 14 марта 2018. PenzaNews. Комиссия по вопросам защиты материнства и детства Пензенской епархии объявила конкурс фотографий «Я выбираю жизнь», призванный обратить внимание на ценность отцовства и материнства.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В числе вариантов сюжетов предлагаются снимки детей в возрасте до 12 лет, в том числе с родителями, фотографии пар в ожидании ребенка, молодых отцов и матерей, повседневной жизни семьи.

Для участия необходимо направить фотографию хорошего качества по электронной почте оргкомитета до 1 мая.

Конкретные требования к снимкам определены в положении о конкурсе. При этом от одного человека принимается не более пяти работ.

Жюри оценит точность соответствия фотографии теме конкурса, художественный уровень произведения, оригинальность идеи, содержание работы и качество изображения.

Результаты конкурса будут оглашены не позднее 15 мая.