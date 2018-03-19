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На Пасху в Пензе пройдут благотворительные обеды для 500 семей

14:43 | 19.03.2018 | Религия

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Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. Отдел социального служения и милосердия Пензенской епархии проведет в храмах областного центра благотворительные обеды для неблагополучных семей 8 апреля, когда православные будут отмечать Пасху.

На Пасху в Пензе пройдут благотворительные обеды для 500 семей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По спискам, предоставленным работниками соцслужбы, на них планируется пригласить около 500 человек из социально незащищенных семей.

По 50 человек примут в Успенском кафедральном и Покровском архиерейском соборах.

По два благотворительных обеда с разницей в час пройдет в Никольской и Введенской церквях. В общей сложности там накормят 80 и 40 человек соответственно.

80 членов неблагополучных семей пригласят в церковь святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Также обеды на 20–40 человек состоятся в пензенской духовной семинарии и в храмах во имя Петра и Февронии Муромских, Димитрия Донского, Серафима Саровского, Пимена Угрешского и Сергия Радонежского.

Кроме этого, благотворительное мероприятие состоится в Митрофановской церкви и храме мученицы Татианы, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.
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