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В Димитриевском храме Каменки за месяц расписали купольную часть свода

16:05 | 02.04.2018 | Религия

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Пенза, 2 апреля 2018. PenzaNews. Мастера из поселка Палех Ивановской области за месяц расписали купольную часть Димитриевского храма Каменки Пензенской области.

В Димитриевском храме Каменки за месяц расписали купольную часть свода

Фото: Пензенская-епархия.рф

Как сообщил ИА «PenzaNews» настоятель храма священник Даниил Бойков, общая площадь, на которой выполнены работы, составила около 120 кв. метров.

«Храм восстанавливается с 1993 года, но активная фаза [идет] с 2010. […] На сегодняшний день он полностью восстановлен, установлен иконостас. Планируется, что за два года храм будет полностью расписан», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что предстоит нанести изображение еще примерно на 600 кв. метров свода и стен.

Настоятель Димитриевского храма пояснил, что все работы по восстановлению церкви и ее роспись проводятся на пожертвования прихожан.
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