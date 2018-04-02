В Димитриевском храме Каменки за месяц расписали купольную часть свода Религия

Пенза, 2 апреля 2018. PenzaNews. Мастера из поселка Палех Ивановской области за месяц расписали купольную часть Димитриевского храма Каменки Пензенской области.

Фото: Пензенская-епархия.рф

Как сообщил ИА «PenzaNews» настоятель храма священник Даниил Бойков, общая площадь, на которой выполнены работы, составила около 120 кв. метров.

«Храм восстанавливается с 1993 года, но активная фаза [идет] с 2010. […] На сегодняшний день он полностью восстановлен, установлен иконостас. Планируется, что за два года храм будет полностью расписан», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что предстоит нанести изображение еще примерно на 600 кв. метров свода и стен.

Настоятель Димитриевского храма пояснил, что все работы по восстановлению церкви и ее роспись проводятся на пожертвования прихожан.