В Пензе 8, 15 и 17 апреля пустят дополнительный транспорт до кладбищ Религия

Пенза, 4 апреля 2018. PenzaNews. Дополнительный общественный транспорт до Ахунского, Ново-Западного и Восточного кладбищ будет организован в Пензе в дни православных праздников — 8, 15 и 17 апреля.

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До Восточного кладбища 8 апреля с 7.00 до 14.00 дополнительно будут ходить два автобуса среднего класса. 15 апреля с 7.00 до 16.00 планируется задействовать до пяти транспортных средств большого класса. 17-го числа в это же время будет дополнительно курсировать до восьми автобусов. Стоимость проезда составит 20 рублей.

Также это направление будут обслуживать девять единиц подвижного состава с маршрута регулярных перевозок №12 «Пенза-I — Военный городок №2».

К Ново-Западному кладбищу направят троллейбусы №8 «Улица Мира — стадион «Пенза», автобусы большого класса №30 «Арбековская застава» — аэропорт» и малого класса №10 «База «О'Рэхт» — улица Карпинского».

Транспортное обслуживание Ахунского кладбища будет осуществляться автобусами средней вместимости №99 «Арбековская застава» — Засурье» и маршрутками №9 «Пенза I — Засурье».

Транспорт по маршрутам №№8, 9, 10, 30 и 99 в эти дни будет ходить по расписанию рабочего дня, сообщает пресс-служба администрации Пензы.