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Иван Белозерцев поздравил православных с Пасхой

09:03 | 08.04.2018 | Религия

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Пенза, 8 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил православных христиан со Светлым Христовым Воскресением.

Иван Белозерцев поздравил православных с Пасхой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Во все времена в нашей стране этот святой и великий день занимает особое место в духовной жизни. Он вобрал в себя идеи высокого гуманизма, извечной мечты о всеобщем братстве и любви, дарит надежды на перемены к лучшему. Светлая пасхальная радость согревает сердца людей, вдохновляет на добрые дела и поступки», — отметил глава региона.

Он пожелал верующим, чтобы в их сердцах всегда жили заповеди Христовы, идеалы милосердия, сострадания и справедливости.

«Будем беречь своих близких, искренне заботиться о тех, кто нуждается в нашем внимании и поддержке. Желаю вам душевной радости, доброго здравия, много светлых и радостных дней, благополучия и процветания!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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