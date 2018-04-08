Виктор Кувайцев поздравил православных жителей Пензы с Пасхой Религия

Пенза, 8 апреля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил православных горожан с Светлым Христовым Воскресением.

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«Святая Пасха для каждого православного верующего является главным символом милосердия и любви к ближнему, дарит веру в чудо и укрепляет надежду на торжество добра и справедливости», — отметил мэр.

Он добавил, что неотъемлемой частью праздника являются пасхальные традиции, которые в каждом доме создают особую атмосферу, объединяют людей вокруг вечных ценностей, наполняют сердца верой, светом и радостью.

«В этот особенный день от всей души желаю всем крепкого здоровья, душевной гармонии, благоденствия и счастья! Пусть в ваших семьях царит мир и согласие!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.