В Пензе подведены итоги конкурса поисковых и исследовательских работ о церкви Религия

Пенза, 20 апреля 2018. PenzaNews. Оргкомитет регионального тематического конкурса поисковых и исследовательских работ учащихся «Церковь в истории пензенского края. Уроки столетия» определил победителей, призеров и лауреатов в четырех номинациях среди авторов 130 работ.

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Церемония награждения участников состоится в рамках концерта «За нами небесная рать», организованного Пензенской епархией в центре культуры и досуга 22 апреля.

С 11.30 начнется регистрация участников, получателей грамот-сертификатов и лауреатов.

Награждение состоится в 12.15.

С 12.00 будет открыта регистрация победителей, которых будут чествовать после праздничного концерта.

В номинации «Исследовательская работа» дипломами I степени награждены ученица школы №75/62 Пензы Анна Волкова, студентка мокшанского агротехнологического колледжа Светлана Кухтина и воспитанник воскресной школы Богоявленского храма Сергей Аношкин.

В категории «Фоторепортаж» особенно отмечена воспитанница воскресной школы при храме святой блаженной Матроны Московской Пензы Анастасия Попкова.

В номинации «Видеорепортаж» диплома I степени удостоена ученица школы села Ульяновка Кузнецкого района Алина Сухорукова.

Лучшей среди эссе признана работа учащейся поселка Пашково Земетчинского района Яны Рябовой, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.