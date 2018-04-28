В центре села Пионер установлен щит с призывом отказаться от спиртного Религия

Пенза, 28 апреля 2018. PenzaNews. Придорожный щит с образом Серафима Саровского и его словами «Вот вам мое завещание: не имейте в дому своем не только вина, но даже и посудины винной» установлен в рамках проекта «Общее дело» в самом центре села Пионер Кузнецкого района Пензенской области.

Фото: Kuzneparhia.ru

Как сообщается на сайте Кузнецкой епархии, работы по монтажу конструкции были проведены по благословению епископа Нестора.

Преподобный Серафим Саровский считается небесным покровителем села. В его честь была освящена местная церковь, в которой с марта 2016 года находится частица его мощей.

«Общее дело» является общественной организацией, объединяющей неравнодушных людей по всей России. Ее основная цель — укрепление нравственных ценностей и пропаганда здорового образа жизни.

На сайте организации размещено около 10 макетов придорожных баннеров, пропагандирующих трезвость, в том числе с образом Серафима Саровского.

