В Пензе предстоит выбрать материал для мощения территории у Спасского собора Религия

Пенза, 16 мая 2018. PenzaNews. Участники выездного совещания, состоявшегося на стройплощадке Спасского кафедрального собора Пензы в минувший вторник, 15 мая, обсудили предстоящие работы по благоустройству территории вблизи первохрама.

Фото: Penza-gorod.ru

В частности, они рассмотрели различные варианты мощения площадки у собора — с помощью гранита, бетонной плитки и колотого камня.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил специалистам городского управления капитального строительства проанализировать стоимость работ в случае использования каждого из предложенных материалов.

«Также [необходимо] просчитать количество песка, бетона и щебня, необходимое для выполнения мероприятий по благоустройству, чтобы определиться, какое участие здесь смогут принять строительные организации города», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.