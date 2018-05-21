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В школе при Пензенской епархии открыт набор учеников в хор и ансамбль

11:28 | 21.05.2018 | Религия

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Пенза, 21 мая 2018. PenzaNews. Школа при духовно-просветительском центре Пензенской епархии объявила набор воспитанников в возрасте от 6 до 18 лет в архиерейский детский хор и молодежный вокальный ансамбль духовной музыки.

В школе при Пензенской епархии открыт набор учеников в хор и ансамбль. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всех желающих обучат сольфеджио, хоровому и вокальному пению, игре на музыкальных инструментах — фортепиано, скрипке, гитаре и флейте. Воспитанники детского хора также изучают церковно-славянский язык, знакомятся с особенностями богослужения, регулярно поют за литургией.

В молодежный ансамбль духовной музыки приглашаются юноши и девушки, желающие научиться профессиональному академическому пению, а также выпускники музыкальных школ, которые намерены продолжить совершенствование своих навыков.

Оба коллектива участвуют в городских и епархиальных мероприятиях, фестивалях и конкурсах в России и за рубежом, дают сольные концерты на площадках Пензы и совершают паломнические поездки по святым местам.

Обучение в школе бесплатное, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

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