Пензенскому храму передадут из Крыма частицу мощей святителя Луки Религия

Пенза, 30 мая 2018. PenzaNews. Частица мощей святителя Луки, архиепископа Крымского будет передана в пензенский Спасо-Преображенский мужской монастырь из Свято-Троицкого женского монастыря Симферополя в субботу, 9 июня.

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Встреча мощей состоится в 9.00. На ней будет присутствовать митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Поклониться святыне можно будет ежедневно с 6.00 до 19.00.

После литургии в монастыре в течение дня будут совершаться молебны с чтением акафиста святителю, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

Архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) родился в Керчи 27 апреля 1877 года.

По окончании университета занимался медицинской практикой и научными исследованиями.

В 1920-х годах работал хирургом в Ташкенте, активно участвуя в церковной жизни и посещая заседания церковного братства.

После трехлетнего служения в сане иерея отец Валентин принял монашеский постриг с именем апостола, евангелиста и врача Луки, 30 мая 1923 года был тайно хиротонисан в сан епископа.

С 1946 по 1961 годы владыка Лука был правящим архиереем Крымской епархии.

Скончался 11 июня 1961 года.

В 1996 году состоялось обретение святых останков архиепископа Луки, которые в настоящее время почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя.

Святителю Луке молятся об исцелении болезни, о благополучном исходе операции, об успешном обучении, о даровании детей и их воспитании, о семейном благополучии и о душевном здравии.