В Городище пастор оштрафован за незаконную миссионерскую деятельность Религия

Пенза, 1 июня 2018. PenzaNews. Мужчина, осуществлявший в Городище Пензенской области незаконную миссионерскую деятельность, оштрафован на 5 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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По ее словам, при отсутствии уведомления о создании и начале деятельности религиозной группы и решения о предоставлении ему соответствующих полномочий мужчина в нарушение требований закона «О свободе совести и религиозных объединениях» распространял информацию о своем вероучении среди лиц, не входящих в данное объединение, с целью их вовлечения в число последователей.

«В отношении этого гражданина было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что постановление мирового судьи, в соответствии с которым на пастора наложен штраф, вступило в законную силу.