Епископы из Латвии посетили открытие выставки в честь священномученика Иоанна Рижского Религия

Пенза, 1 июня 2018. PenzaNews. Представители Латвийской православной церкви — епископ Даугавпилсский и Резекненский Александр и епископ Елгавский Иоанн — приняли участие в открытии выставки «Священномученик Иоанн (Поммер). История длиною в век», которая начала свою работу под открытым небом в сквере имени М.Ю. Лермонтова в Пензе в пятницу, 1 июня.

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Мероприятие, организованное по благословению митрополита Серафима, посвящено 100-летней годовщине приезда епископа Рижского на пензенскую землю.

Организаторы выставки оформили 20 стендов, которые призваны познакомить жителей и гостей города с фактами из жизни и деятельности святого.

Планируется, что экспозиция будет находиться в сквере до октября, когда будет отмечаться день памяти священномученика.

Архиепископ Иоанн (священномученик Иоанн Рижский, в миру Иван Андреевич Поммер) жил в 1876–1934 годах.

Служил в Пензе с апреля 1918 года. Несмотря на короткий период пребывания на пензенской кафедре, оставил заметный след в церковной истории города.

В 1921 году церковный иерарх продолжил свой путь в Латвии. Возглавил Латвийскую православную церковь и впервые стал архиепископом-политиком, защищая права церкви и русских в Сейме.

В 1934 году был убит неизвестными на своей даче на окраине Риги.

17 июля 2001 года постановлением Священного синода РПЦ его имя включено в собор новомучеников и исповедников церкви русской.

В октябре 2006 года частица мощей священномученика Иоанна была доставлена в Пензу. С 2015 года в городе ежегодно проходят научно-практические конференции его памяти.