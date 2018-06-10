В пензенский монастырь передана частица мощей святителя Луки Религия

Пенза, 10 июня 2018. PenzaNews. Ковчег с частицей мощей святителя Луки, архиепископа Крымского доставлен в пензенский Спасо-Преображенский мужской монастырь из Свято-Троицкого женского монастыря Симферополя в минувшую субботу, 9 июня.

Фото: И. Школин, Пензенская-епархия.рф

Встречу святыни возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Затем он совершил в монастыре молебен, по окончании которого обратился к собравшимся с проповедью.

В открытом доступе ковчег с частицей мощей будет находиться на протяжении двух недель. Прихожане могут поклониться им с 6.00 до 19.00 вечера.

Затем святыню будут выносить при совершении молебнов с чтением акафиста святителю каждый четверг после вечернего богослужения, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

Архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) родился в Керчи 27 апреля 1877 года.

По окончании университета занимался медицинской практикой и научными исследованиями.

В 1920-х годах работал хирургом в Ташкенте, активно участвуя в церковной жизни и посещая заседания церковного братства.

После трехлетнего служения в сане иерея отец Валентин принял монашеский постриг с именем апостола, евангелиста и врача Луки, 30 мая 1923 года был тайно хиротонисан в сан епископа.

С 1946 по 1961 годы владыка Лука был правящим архиереем Крымской епархии.

Скончался 11 июня 1961 года.

В 1996 году состоялось обретение святых останков архиепископа Луки, которые в настоящее время почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя.

Святителю Луке молятся об исцелении болезни, о благополучном исходе операции, об успешном обучении, о даровании детей и их воспитании, о семейном благополучии и о душевном здравии.