EN
19:17:06 Суббота, 16 июня
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе отметят 220-летие со дня рождения Марии Киселевой

10:42 | 16.06.2018 | Религия

Печать

Пенза, 16 июня 2018. PenzaNews. Мероприятия в честь 220-летия со дня рождения известной благотворительницы Марии Киселевой состоятся в Пензе в пятницу, 22 июня.

В Пензе отметят 220-летие со дня рождения Марии Киселевой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

С 8.30 до 11.00 запланирована литургия в Спасо-Преображенском мужском монастыре и панихида в расположенной на его территории часовни-усыпальницы дворян Марии и Александра Киселевых.

Официальная часть торжеств состоится в губернаторском доме.

Она продолжится концертной программой, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

Киселева Мария Михайловна родилась 22 июня 1798 года.

На деньги благотворительницы были построены храмы в Иерусалиме и Пензенской области, в том числе бывшая семинария, где в настоящее время расположен корпус №1 ПГУ.

В декабре 2012 года на доме, где жила Мария Киселева, была открыта мемориальная доска.

В сентябре 2013 года в Спасо-Преображенском монастыре Пензы открыта часовня-усыпальница дворян Марии и Александра Киселевых.

В январе 2014 года дом на пересечении улиц Красной и Чкалова в Пензе, в котором жила благотворительница Мария Киселева, включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе болельщикам ЧМ по футболу помогают 100 волонтеров В пензенской картинной галерее сняли часть фильма о Федоте Сычкове
Пензенская духовная семинария сможет проводить курсы повышения квалификации священников В Пензе рассчитывают за время мундиаля разместить свыше 5 тыс. болельщиков
На улице Аустрина в Пензе на время закроют железнодорожный переезд Пензенский хостел «Дом Вероники» примет болельщиков из девяти стран
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама