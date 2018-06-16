В Пензе отметят 220-летие со дня рождения Марии Киселевой Религия

Пенза, 16 июня 2018. PenzaNews. Мероприятия в честь 220-летия со дня рождения известной благотворительницы Марии Киселевой состоятся в Пензе в пятницу, 22 июня.

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С 8.30 до 11.00 запланирована литургия в Спасо-Преображенском мужском монастыре и панихида в расположенной на его территории часовни-усыпальницы дворян Марии и Александра Киселевых.

Официальная часть торжеств состоится в губернаторском доме.

Она продолжится концертной программой, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

Киселева Мария Михайловна родилась 22 июня 1798 года.

На деньги благотворительницы были построены храмы в Иерусалиме и Пензенской области, в том числе бывшая семинария, где в настоящее время расположен корпус №1 ПГУ.

В декабре 2012 года на доме, где жила Мария Киселева, была открыта мемориальная доска.

В сентябре 2013 года в Спасо-Преображенском монастыре Пензы открыта часовня-усыпальница дворян Марии и Александра Киселевых.

В январе 2014 года дом на пересечении улиц Красной и Чкалова в Пензе, в котором жила благотворительница Мария Киселева, включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.