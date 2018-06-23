В Пензе прошли торжества, посвященные памяти благотворительницы Марии Киселевой Религия

Пенза, 23 июня 2018. PenzaNews. Торжества, посвященные 220-летию со дня рождения благотворительницы Марии Киселевой, прошли в Пензе в минувшую пятницу, 22 июня.

Фото: Илья Школин, Пензенская-епархия.рф

Они начались в Спасо-Преображенском мужском монастыре. Торжественное богослужение совершили митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Сердобский и Спасский Митрофан, а также епископ Кузнецкий и Никольский Нестор.

Затем в часовне, построенной на территории обители, состоялась панихида.

Продолжились торжества в Пилястровом зале губернаторского дома, где владыка Серафим вручил памятные адреса представителям власти, оказавшим поддержку в организации памятных мероприятий.

Ответственный секретарь московского отделения Императорского православного палестинского общества Ритта Бутова вручила удостоверения членов ИППО представителям воссозданного пензенского отделения, а затем зачитала доклад, посвященный Марии Киселевой.

По завершении официальной части перед собравшимися с литературно-музыкальной программой выступили пензенский епархиальный камерный хор «Спас» и губернаторский ансамбль солистов «Старгород».

Киселева Мария Михайловна жила в 1798–1887 годах.

На деньги благотворительницы были построены храмы в Иерусалиме и Пензенской области, в том числе бывшая семинария, где в настоящее время расположен корпус №1 ПГУ.

В декабре 2012 года на доме, где жила Мария Киселева, была размещена мемориальная доска.

В сентябре 2013 года в Спасо-Преображенском монастыре Пензы открыта часовня-усыпальница дворян Марии и Александра Киселевых.

В январе 2014 года дом на пересечении улиц Красной и Чкалова в Пензе, в котором жила благотворительница Мария Киселева, включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.