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В Городище привезут частицу мощей Георгия Победоносца

14:20 | 28.06.2018 | Религия

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Городище, 28 июня 2018. PenzaNews. Частица мощей великомученика Георгия Победоносца будет доставлена из храма, построенного в честь святого в Бессоновке, в церковь Покрова Пресвятой Богородицы города Городище Пензенской области 13 июля.

В Городище привезут частицу мощей Георгия Победоносца

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Настоятель прихода Покровской церкви Алексий Рой назвал это знаменательным событием для всех православных жителей районного центра и близлежащих сел.

«Святой великомученик Георгий особенно любим христианами нашей страны. Напомню, что он издавна почитается как покровитель воинства и помощник земледельцев в полевых работах. […] Велика его чудодейственная помощь людям в опасности. Приглашаю всех православных верующих помолиться и приложиться к православной святыне», — отметил он.

Как сообщается на сайте миссионерского отдела Пензенской епархии, верующие смогут поклониться мощам с 16.00 13 июля до 12.00 15 июля.

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