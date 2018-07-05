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В пензенской колонии №7 начали строить храм

16:09 | 05.07.2018 | Религия

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Пенза, 5 июля 2018. PenzaNews. Строительство нового храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» начато в пензенской исправительной колонии №7.

В пензенской колонии №7 начали строить храм. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Молебен на месте закладки фундамента совершил протоиерей Антоний Шварев. Участие в богослужении приняли осужденные, входящие в православную общину при колонии, а также сотрудники колонии.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Пензенской области, на протяжении более 20 лет в учреждении функционировала молельная комната в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших».

По инициативе руководства регионального ведомства, которую поддержали в Пензенской епархии, было решено построить отдельно стоящее здание храма. Проект разработали специалисты ООО «Альфа».

В прошлом году силами осужденных был изготовлен сруб для будущего храма.

По словам начальника УФСИН РФ по Пензенской области, в настоящее время в исправительных учреждениях региона действуют четыре храма и столько же молельных комнат.

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