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Благовещенскую церковь перевезут от Спасского собора в Зарю

12:15 | 06.07.2018 | Религия

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Пенза, 6 июля 2018. PenzaNews. Благовещенская церковь при Спасском кафедральном соборе Пензы будет перевезена в Зарю. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

Благовещенскую церковь перевезут от Спасского собора в Зарю

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Готов фундамент под нее. Церковь будет называться в честь святых страстотерпцев мучеников царя Николая и его семьи. […] В этом году уже планируем начать службы [на новом месте], может быть, осенью», — пояснили в пресс-службе.

В епархии отметили, что в Заре храм разместят неподалеку от магазина «Уют» на улице Новоселов.

В настоящий момент с бревенчатого строения снят купол. Частично разобраны деревянные конструкции, демонтирован металл с крыши.

Благовещенский храм построен в Пензе в сжатые сроки в 2010 году. Первый камень на его месте был заложен 7 апреля, 18 мая начались строительные работы. 14 августа совершена первая литургия.

30 августа были освящены и подняты на храм купол и крест, а с 20 сентября богослужения в Благовещенской церкви стали регулярными.

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