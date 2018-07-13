В Пензе женский монастырь собирает 1,3 млн. рублей на покупку башмачка с мощей святого Религия

Пенза, 13 июля 2018. PenzaNews. Свято-Троицкий женский монастырь призвал жителей Пензы пожертвовать деньги на приобретение башмачка с мощей святителя Спиридона Тримифунтского, который с учетом транспортировки и таможенных сборов обойдется примерно в 1 млн. 300 тыс. рублей.

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Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, ковчег со святыней планируется привезти с греческого острова Корфу для постоянного поклонения в Троицкий храм монастыря.

Необходимый платеж разбит на три этапа. Первый взнос уже собран прихожанами. Также поддержку оказывает православный фонд «Ктиторъ».

Подробная информация о перечислении средств для пожертвования размещена на сайте обители.

Спиридон Тримифунтский (Саламинский) — христианский святой. Почитается в лике святителей как чудотворец. Память в православной церкви — 12 декабря.

Мощи святителя Спиридона хранятся в пределах Элладской православной церкви в греческом городе Керкира на острове Корфу, в построенном в 1589 году в его честь храме. Для поклонения по миру переносят только десницу — правую руку — святого, которая после падения Константинополя в 1453 году почти четыре века хранилась в Ватикане. Лишь после длительных переговоров в ноябре 1984 года — накануне дня памяти святого — она была передана православной церкви.