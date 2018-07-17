Пензенский блаженный Иван Поташев причислен к лику святых Религия

Пенза, 17 июля 2018. PenzaNews. Подвижник благочестия Иван Поташев (Кочетовский) канонизирован в лике местночтимых святых Пензенской митрополии постановлением Священного синода Русской православной церкви.

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Решено сделать днем памяти блаженного 25 июня — день его смерти. Останки Иоанна Кочетовского, в случае их обретения, будут считаться святыми мощами.

Также постановлением разрешено писать новому святому иконы, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

Иван Иванович Поташев родился в 1839 году в селе Кочетовка Нижнеломовского уезда Пензенской губернии.

Более 20 лет Иван Поташев, прозванный в народе Иванушкой, жил в абсолютной нищете, в рубище, часто в лесу, ел то, что ему подавали, носил на груди тяжелый железный крест, а в руке — палку. Он отдавал людям все, что ему подавали, в ответ на насмешки улыбался.

При входе в храм он оставлял свое юродство и в благочестии был образцом для односельчан. Иван Поташев часто бывал в храме, по праздникам и воскресеньям молился в алтаре, пел на клиросе.

Он скончался 12 июня (15 июня по новому стилю) 1886 года и был погребен вблизи алтаря приходской церкви.

С 2014 года ежегодно в день его памяти богослужение в Кочетовке совершается соборно главой Пензенской митрополии и епархиальными архиереями.