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Праздничная литургия по случаю Медового спаса прошла в Воскресенской церкви Пензы

15:30 | 14.08.2018 | Религия

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Пенза, 14 августа 2018. PenzaNews. Около 70 прихожан посетили литургию в Воскресенской церкви при епархиальном управлении в Пензе в праздник изнесения честных древ животворящего креста Господня, именуемого в народе Медовым спасом, 14 августа.

Праздничная литургия по случаю Медового спаса прошла в Воскресенской церкви Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Службу возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Ему сослужили настоятели храмов областного центра Сергий Лоскутов, Иоанн Яворский и Феодор Володин, а также ключарь Спасского кафедрального собора Максим Зорин.

Богослужебные песнопения исполнил хор Воскресенской церкви под управлением регента Ольги Горшеневой.

За литургией владыка рукоположил диакона Олега Пильгаева в пресвитеры.

Проповедь перед причастием произнес иерей Максим Зорин.

По окончании литургии владыка Серафим освятил воду и мед, после чего поздравил присутствующих с праздником и с началом Успенского поста, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

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