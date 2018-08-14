Праздничная литургия по случаю Медового спаса прошла в Воскресенской церкви Пензы Религия

Пенза, 14 августа 2018. PenzaNews. Около 70 прихожан посетили литургию в Воскресенской церкви при епархиальном управлении в Пензе в праздник изнесения честных древ животворящего креста Господня, именуемого в народе Медовым спасом, 14 августа.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Службу возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Ему сослужили настоятели храмов областного центра Сергий Лоскутов, Иоанн Яворский и Феодор Володин, а также ключарь Спасского кафедрального собора Максим Зорин.

Богослужебные песнопения исполнил хор Воскресенской церкви под управлением регента Ольги Горшеневой.

За литургией владыка рукоположил диакона Олега Пильгаева в пресвитеры.

Проповедь перед причастием произнес иерей Максим Зорин.

По окончании литургии владыка Серафим освятил воду и мед, после чего поздравил присутствующих с праздником и с началом Успенского поста, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.