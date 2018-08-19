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Митрополит Серафим возглавил службу на Преображение в пензенском монастыре

12:17 | 19.08.2018 | Религия

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Пенза, 19 августа 2018. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавил божественную литургию в Спасо-Преображенском мужском монастыре в день православного праздника Преображение в воскресенье, 19 августа.

Митрополит Серафим возглавил службу на Преображение в пензенском монастыре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Вместе с ним в службе приняли участие епископ Сердобский и Спасский Митрофан и епископ Кузнецкий и Никольский Нестор. Им сослужили наместник Спасо-Преображенского мужского монастыря игумен Сергий (Зайчиков) и братия обители в священном сане.

Песнопения исполнил хор обители под управлением регента Людмилы Егеревой.

Проповедь перед причастием произнес архимандрит Пантелеймон (Бондаренко).

Также священнослужители и верующие проследовали крестным ходом вокруг храма, после чего по традиции было совершено освящение плодов нового урожая, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

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