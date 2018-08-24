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Ремонт наружной отделки Спасо-Преображенского монастыря в Пензе завершен примерно на 50%

15:02 | 24.08.2018 | Религия

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Пенза, 24 августа 2018. PenzaNews. Ремонт наружной отделки Спасо-Преображенского мужского монастыря в Пензе завершен примерно на половину.

Ремонт наружной отделки Спасо-Преображенского монастыря в Пензе завершен примерно на 50%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Большая часть фасада здания, краска на котором облупилась за несколько лет, прошедших с предыдущего ремонта, уже приведена в порядок.

Рабочие приступили к отделке стены, которую видно со смотровой площадки у памятника «Первопоселенец».

С применением строительных лесов они снимают покрытие, которое держится недостаточно крепко, выравнивают поверхность и наносят белую краску.

Отделка открытой в 2013 году часовни-усыпальницы дворян Марии и Александра Киселевых завершена.

Кроме того, до основания демонтировано ограждение по периметру монастыря, залит фундамент. Идет возведение глухой стены из белого кирпича.

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