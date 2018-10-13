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Пензенский митрополит награжден орденом в Риге

14:00 | 13.10.2018 | Религия

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Рига, 13 октября 2018. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим награжден орденом святого архиепископа Рижского священномученика Иоанна III степени.

Пензенский митрополит награжден орденом в Риге

Фото: Pravoslavie.lv

Награда вручена ему в ходе торжеств по случаю дня памяти священномученика Иоанна (Поммера) в Рижском кафедральном соборе.

Кроме того, наместник Спасо-Преображенского мужского монастыря игумен Сергий (Зайчиков) удостоен медали этого святого I степени.

Автору исследований по пензенскому периоду жизни мученика, председателю юридического отдела Пензенской епархии Кире Аристовой вручена архиерейская благословенная грамота.

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр передал в дар Пензенской митрополии поруч из облачения, в котором был погребен Иоанн, и который полностью сохранился до времени обретения его мощей.

В свою очередь владыка Серафим передал в дар образ священноисповедника Иоанна Оленевского с частицей его мощей, сообщает пресс-служба Латвийской православной церкви.

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