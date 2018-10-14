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Митрополит Серафим возглавил службу в Покровском соборе Пензы в престольный праздник

16:32 | 14.10.2018 | Религия

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Пенза, 14 октября 2018. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавил литургию в Покровском архиерейском соборе Пензы в день Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается в воскресенье, 14 октября.

Митрополит Серафим возглавил службу в Покровском соборе Пензы в престольный праздник. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По окончании богослужения было совершено славление перед иконой Покрова Пресвятой Богородицы. Затем владыка Серафим поздравил духовенство и прихожан с престольным праздником и обратился к присутствующим со словом проповеди.

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Кроме того, он наградил медалями святителя Иннокентия Пензенского III степени начальника управления культуры Пензы Веру Фейгину, певицу Наталью Мещерякову, а также Алексея Агафилова.

По окончании церемонии для прихожан была организована праздничная концертная программа. На территории храма обустроили сцену и расставили стулья для зрителей. Свое творчество, в частности, продемонстрировали воспитанники воскресной школы храма и ансамбль «Злато-серебро».

Все желающие смогли подкрепиться гречневой кашей и горячим чаем, приготовленными на полевой кухне, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

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