Митрополит Серафим прокомментировал разрыв отношений РПЦ с Константинополем Религия

Пенза, 17 октября 2018. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим прокомментировал разрыв отношений Русской православной церкви (РПЦ) с Константинопольским патриархатом и пояснил, какие последствия это повлечет для верующих.

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По его словам, прихожанам РПЦ в настоящее время запрещено причащаться и исполнять иные таинства в храмах Константинопольского патриархата.

«Для паломников, которые раньше ездили на Афон, который тоже принадлежит к юрисдикции Константинопольского патриархата, посещали святыни Греции, […] это усложнит возможности посещения этих мест, возможность участия в таинствах», — сказал митрополит Серафим в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Пензенской епархии в среду, 17 октября.

Он выразил надежду на то, что в перспективе конфликт удастся уладить.

«Будем надеяться, что эта мера временная, [...] этот вопрос будет урегулирован и молитвенное общение двух церквей будет восстановлено», — резюмировал архиерей.

11 октября 2018 года Константинопольский синод снял анафему с лидера самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарета Денисенко, а также признал каноничной Украинскую автокефальную православную церковь. Константинополь заявил о восстановлении своих прав на Киевскую митрополию, аннулировав томос более чем 300-летней давности о передаче данной митрополии Москве.

15 октября в ходе заседания Священного синода Русской православной церкви дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом было признано невозможным.

В принятом заявлении отмечается, в частности, что «вступление в общение с уклонившимися в раскол, а тем паче отлученными от церкви, равносильно уклонению в раскол и сурово осуждается канонами Святой Церкви».