В Пензу доставлено 2 тыс. экземпляров евангелия для раздачи прихожанам Религия

Пенза, 31 декабря 2018. PenzaNews. 2 тыс. экземпляров евангелия доставлено в пензенский храм в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских.

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Их передало в дар православное издательство «Сибирская благозвонница» в рамках акции «Святое евангелие в каждый дом». Книги предназначены для бесплатного распространения среди прихожан.

Задача акции состоит во включении православных христиан в активный созидательный процесс, воспитание у молодежи чувства милосердия и развитие благотворительности.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, в ней может принять участие любой желающий православного вероисповедания, который пришлет заявку. Получение благословения священника на распространение литературы приветствуется.

Ранее в Пензенской области уже было подарено прихожанам 1,5 тыс. экземпляров евангелия.