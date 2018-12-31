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В Пензу доставлено 2 тыс. экземпляров евангелия для раздачи прихожанам

11:58 | 31.12.2018 | Религия

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Пенза, 31 декабря 2018. PenzaNews. 2 тыс. экземпляров евангелия доставлено в пензенский храм в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских.

В Пензу доставлено 2 тыс. экземпляров евангелия для раздачи прихожанам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Их передало в дар православное издательство «Сибирская благозвонница» в рамках акции «Святое евангелие в каждый дом». Книги предназначены для бесплатного распространения среди прихожан.

Задача акции состоит во включении православных христиан в активный созидательный процесс, воспитание у молодежи чувства милосердия и развитие благотворительности.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, в ней может принять участие любой желающий православного вероисповедания, который пришлет заявку. Получение благословения священника на распространение литературы приветствуется.

Ранее в Пензенской области уже было подарено прихожанам 1,5 тыс. экземпляров евангелия.

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