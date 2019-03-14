EN
20:09:27 Четверг, 14 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
ФОТОРЕПОРТАЖ Конкурс «Мисс студенческих отрядов». Пенза, 13 марта 2019 г.

Иван Белозерцев призвал не затягивать сроки благоустройства территории у собора

19:27 | 14.03.2019 | Религия

Печать

Пенза, 14 марта 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев призвал приступить к благоустройству территории у строящегося Спасского кафедрального собора в Пензе сразу после наступления благоприятной погоды.

Иван Белозерцев призвал не затягивать сроки благоустройства территории у собора

Фото: Pnzreg.ru

«До конца недели нужно закончить уборку снега, и как только позволит погода, приступать к работам по благоустройству прилегающей к храму территории. От ее состояния во многом будут зависеть сроки сдачи объекта», — сказал он в ходе выездного совещания, проведенного на объекте в четверг, 14 марта.

Читайте также

Иван Белозерцев призвал завершить строительство Спасского собора до конца 2019 года

В свою очередь руководитель штаба по воссозданию Спасского кафедрального собора Пензы Александр Еремкин сообщил, что на следующей неделе планируется заняться облицовкой лестничных сходов и ступеней собора, а после потепления — начать мощение дорожек брусчаткой.

Как отметил Иван Белозерцев, важно отнестись к поставленным задачам с должным вниманием.

«Все обязательства по поддержке работ выполнены. Теперь главное, чтобы строители не подвели», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Загрузка...
Читайте также
Раскрыто изнасилование, совершенное в центре Пензы Члены паводковой комиссии обсудили ситуацию в Мичуринском
В Пензе пересчитали технику для откачки воды Виктор Кувайцев предложил сделать новую школу в Арбеково многопрофильной
Панюхин призвал диспетчерские службы наладить взаимодействие с «Сурским гидроузлом» «Пензадормост» вывез с улиц Пензы почти 430 тыс. кубометров снега
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама