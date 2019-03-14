Иван Белозерцев призвал не затягивать сроки благоустройства территории у собора Религия

Пенза, 14 марта 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев призвал приступить к благоустройству территории у строящегося Спасского кафедрального собора в Пензе сразу после наступления благоприятной погоды.

Фото: Pnzreg.ru

«До конца недели нужно закончить уборку снега, и как только позволит погода, приступать к работам по благоустройству прилегающей к храму территории. От ее состояния во многом будут зависеть сроки сдачи объекта», — сказал он в ходе выездного совещания, проведенного на объекте в четверг, 14 марта.

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В свою очередь руководитель штаба по воссозданию Спасского кафедрального собора Пензы Александр Еремкин сообщил, что на следующей неделе планируется заняться облицовкой лестничных сходов и ступеней собора, а после потепления — начать мощение дорожек брусчаткой.

Как отметил Иван Белозерцев, важно отнестись к поставленным задачам с должным вниманием.

«Все обязательства по поддержке работ выполнены. Теперь главное, чтобы строители не подвели», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.