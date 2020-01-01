В Пензе выберут лучший православный сайт Религия

Пенза, 24 марта 2019. PenzaNews. Пензенская епархия объявила первый конкурс православных сайтов «Prostor-2019».

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По его итогам планируется оказать моральную и материальную поддержку интернет-разработчикам и миссионерам-добровольцам, чьи благотворительные проекты содействуют православному образованию.

Конкурс будет проводиться в три этапа.

На первом — с мая по июль — будут отобраны сайты Пензенской митрополии, содержание и оформление которых не противоречит регламенту.

На втором — с августа по декабрь — будут определены лауреаты.

В январе 2020 года жюри выберет победителей в четырех номинациях — «Официальные церковные сайты», «Новостные порталы, СМИ», «Церковно-общественная жизнь», «Интернет-проекты и сервисы».

Жюри возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, сообщает пресс-служба епархии.