Территория у Спасского собора Пензы вымощена плиткой на 70% Религия

Пенза, 27 марта 2019. PenzaNews. Территория, прилегающая к строящемуся Спасскому кафедральному собору Пензы, вымощена плиткой на 70%. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев в ходе выездного совещания на объекте в среду, 27 марта.

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Говоря о выполнении работ по благоустройству участка, ограниченного улицами Лермонтова, Советской, Белинского и Карла Маркса, глава городской администрации напомнил, что проект реализуется в два этапа: в рамках первого устроено основание под гранитную плитку, завершена значительная часть работ по мощению, проложена ливневая канализация, смонтированы плиты на водопроводной камере, выполнены армирование и бетонирование лестничных сходов.

Он отметил, что в ближайшей перспективе планируется закончить мощение, заняться озеленением, обустроить наружное освещение и систему видеонаблюдения.

«Мы понимаем значимость данного объекта для города и региона. Участвуя в благоустройстве территории, приложим все усилия, чтобы до конца года эту работу завершить», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.