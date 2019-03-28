В Пензу прибыл зампред Совета муфтиев России Религия

Пенза, 28 марта 2019. PenzaNews. Заместитель председателя Совета муфтиев России, руководитель аппарата СМР Рушан Аббясов прибыл в Пензу с официальным визитом в четверг, 28 марта. Об этом сообщил глава областной татарской национально-культурной автономии, председатель правления благотворительного фонда «Сияние», руководитель фракции ЛДПР в пензенской гордуме Жиганша Туктаров.

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«Сегодня с утра встретил первого высокого гостя нашего праздника — «Сурой» прибыл первый заместитель СМР и ДУМ РФ, муфтий Московской области Рушан хазрат Аббясов. Хорошее начало дня», — написал он на своей странице в Facebook.

Ожидается, что Рушан Аббясов примет участие в областном фестивале татарской культуры, который пройдет в пензенской филармонии.

Кроме того, его визит связан с ситуацией, сложившейся в пензенской мусульманской общине.

Ранее Совет муфтиев России (СМР) и Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ выступили с заявлением , в котором обвинили в раскольнических действиях руководство местной мусульманской религиозной организации Пензы «Соборная мечеть» во главе с председателем Джафяром Куряевым.

Поводом для этого стало проведение 23 марта собрания «без должного своевременного информирования членов общины, без необходимого кворума и вне территории Соборной мечети» — в доме молодежи Пензы. По имеющимся данным, присутствовавшие на собрании лица приняли ряд решений, в том числе о выходе общины из юрисдикции СМР и вхождении в Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) Пензенской области, а также о том, что имамы теперь будут наемными работниками, трудящимися по двухлетнему договору.

В Совете муфтиев России назвали такие действия «нечистоплотными», а постоянное противостояние руководства общины Соборной мечети Пензы председателю ДУМ Пензенской области Исляму Дашкину и имамам — способствующим дестабилизации обстановки.

Как отмечается в заявлении СМР, сложившаяся ситуация «требует вмешательства руководства Пензенской области».