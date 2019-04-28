Иван Белозерцев поздравил православных христиан с Пасхой Религия

Пенза, 28 апреля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил православных христиан с праздником Пасхи.

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«Это светлый и благостный праздник для всех православных христиан — торжество духовного возрождения, весеннего обновления и надежды. Он объединяет всех, кто хранит верность вековым традициям предков, славной отечественной истории и культуре, вобрал в себя высокие идеалы гуманизма, истинной веры в добро, милосердие и справедливость. Святая Пасха всемерно укрепляет нравственные устои общества, дружеские отношения между людьми разных национальностей и политических взглядов», — отметил глава региона.

Он выразил уверенность в том, что так будет и впредь.

«В этот великий святой день искренне желаю всем православным христианам доброго здравия, благополучия, счастья, любви и мира!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.