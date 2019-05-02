Итоги конкурса исследований о церкви в истории Пензы объявят 8 мая Религия

Пенза, 2 мая 2019. PenzaNews. Победители регионального тематического конкурса поисковых и исследовательских работ учащихся «Церковь в истории Пензенского края. Уроки столетия» будут объявлены 8 мая.

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Очная защита основной части проектов ранее состоялась в формате научно-практической конференции. В ней приняли участие 42 школьника. Они представили работы в номинациях «Эссе», «Исследовательская работа», «Фоторепортаж» и «Видеорепортаж».

Защита работ конкурсантов, не имевших возможности принять участие в конференции, состоится 6 мая.

Награждение дипломантов, лауреатов и всех участников конкурса пройдет 12 мая в рамках пасхального концерта в Успенском кафедральном соборе после праздничной литургии, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.