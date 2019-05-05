Митрополит Серафим возглавил литургию в Воскресенском храме Религия

Пенза, 5 мая 2019. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил божественную литургию в Воскресенском храме при епархиальном управлении в день Антипасхи, которую также называют Красной горкой.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ему сослужили настоятель Успенского кафедрального собора Пензы митрофорный протоиерей Сергий Лоскутов, ключарь Спасского кафедрального собора иерей Максим Зорин, протоиерей Владимир Ольхов, иерей Сергий Червяков и другие.

Богослужебные песнопения исполнили хор Воскресенского храма под управлением регента Ольги Горшеневой и архиерейский детский хор, которым руководит Марина Никитина.

По окончании литургии митрополит Серафим обратился к участникам богослужения с приветственным словом и поздравил с престольным праздником, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.