В Пензе пройдет конференция о сохранении памяти новомучеников и жертв репрессий Религия

Пенза, 9 мая 2019. PenzaNews. VI международная научно-практическая конференция «Роль Русской православной церкви, общества и государства в сохранении исторической памяти о новомучениках, исповедниках и жертвах репрессий», посвященная образованию братства православных христиан в Пензенской епархии, состоится в духовной семинарии в предстоящий понедельник, 13 мая.

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Как сообщает пресс-служба епархии, с приветственным словом выступят митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

Затем состоятся шесть пленарных докладов. Первым выступит ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела новейшей истории Русской православной церкви Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Мазырин. Он расскажет о действиях Всероссийского поместного собора и святого патриарха Тихона по защите церкви от большевистских гонений.

Затем его коллега Андрей Кострюков выступит с докладом «Призрачный путь к Вселенскому собору». После этого проректор по научной работе Санкт-Петербургской православной духовной академии Константин Костромин расскажет о протоиерее Павле Кульбуше и православных братствах города.

В продолжение редактор газеты «Виноградная лоза» Латвийской православной церкви инокиня Ефросиния Седова представит работу «Репрессии в Рижской епархии в 1944 году: председатель «Дамского комитета» Ольга Бенуа».

Кроме того, выступит доктор исторических наук, профессор Виктор Кондрашин. Тема его доклада пока уточняется.

Завершит пленарную сессию лекция доцента Пензенской духовной семинарии Киры Аристовой «Братство православных христиан»: опыт сохранения церковного единства в Пензенской епархии».