В Пензе откроют мемориальную доску Марии Киселевой Религия

Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Мемориальная доска в память о благотворительнице Марии Киселевой будет открыта 25 мая на здании областного центра специализированных видов медицинской помощи в рамках празднования 220-летия Пензенской епархии и 125-летия местного отдела Императорского православного палестинского общества (ИППО).

Фото: Илья Школин, Пензенская-епархия.рф

Это место выбрано, поскольку ранее здание было одним из корпусов богадельни, открытой ею.

Кроме того, в этот день в губернаторском доме состоится научно-просветительская конференция «Духовная эпоха земли пензенской», посвященная результатам международной научно-просветительской паломнической экспедиции по местам жизни и служения первого епископа Саратовского и Пензенского преосвященного Гаия.

Также запланирована выставка фотографий члена-корреспондента Международной академии культуры и искусств, действительного члена ИППО, председателя фотосекции Ассоциации художников Российского дворянского собрания Вадима Конева. Экспозиция посвящена поездке в Израиль.