EN
19:30:04 Вторник, 21 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе откроют мемориальную доску Марии Киселевой

14:41 | 21.05.2019 | Религия

Печать

Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Мемориальная доска в память о благотворительнице Марии Киселевой будет открыта 25 мая на здании областного центра специализированных видов медицинской помощи в рамках празднования 220-летия Пензенской епархии и 125-летия местного отдела Императорского православного палестинского общества (ИППО).

В Пензе откроют мемориальную доску Марии Киселевой

Фото: Илья Школин, Пензенская-епархия.рф

Это место выбрано, поскольку ранее здание было одним из корпусов богадельни, открытой ею.

Кроме того, в этот день в губернаторском доме состоится научно-просветительская конференция «Духовная эпоха земли пензенской», посвященная результатам международной научно-просветительской паломнической экспедиции по местам жизни и служения первого епископа Саратовского и Пензенского преосвященного Гаия.

Также запланирована выставка фотографий члена-корреспондента Международной академии культуры и искусств, действительного члена ИППО, председателя фотосекции Ассоциации художников Российского дворянского собрания Вадима Конева. Экспозиция посвящена поездке в Израиль.

Загрузка...
Читайте также
Под Пензой возбуждено дело по факту травмирования ребенка на горке В День пограничника перекроют дороги в центре Пензы
В Пензенской области намечено создать 10 модельных библиотек Мэр Пензы поручил приступить к ремонту лестницы в верхней части улицы Московской
Скончался почетный гражданин Заречного Геннадий Пантелеев В Пензе рассчитывают получить 1 млн. рублей на воссоздание колес разных веков
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама